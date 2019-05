Kas te kujutaksite ette, et riigikogu valimistel paneks Keskerakond välja kaks nimekirja ning siis hakkaksid need kaks teineteisega kõige vihasemate sajatuste saatel konkureerima? Või siis asuks Reformierakonna esinumber süüdistama lolluses ja pahatahtlikkuses kõiki neid parteikaaslasi, kes on nimekirjas tema selja taga? Kõlab absurdina?