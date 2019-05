Meil on põhjust rõõmustada: tänavusel Eurovisioonil Eestit esindav Victor Crone pääses looga «Storm» homsele finaalkontserdile. Samas vaadates teisipäeva õhtul umbes kahe tunni pikkust esimest Eurovisiooni poolfinaali, jäi silma, et Victor Crone on laulu ja ettekandega Eurovisiooni üldisest trendist täitsa mööda pannud. Tema teksad-ja-kitarr-stiilis esituses ei olnud mitte ainustki ebatavalist elementi. Ei olnud esindatud ühtki vähemusrühma ning sissejuhatavas lõigus ei öeldud isegi, et Eesti esindaja millegipoolest harukordne oleks.