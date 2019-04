Viljandisse tuleb jalgrattahoidjaid juurde

Linnavalitsuse avalike suhete spetsialisti Johan-Kristjan Konovalovi sõnutsi on tellitud hoidjad samasugused, nagu seisavad raekoja ees. Paika saavad need maikuu jooksul.

Konovalov rääkis, et linn on jalgrattahoidjad paigaldanud peamiselt enda hallatavate avalike hoonete – koolide, lasteaedade, huvikoolide ja ametiasutuste juurde. Samuti on neid randades ja spordirajatiste juures.

"Kui renoveeritakse avalikke hooneid, näiteks koolimaju ja lasteaedu, siis tänapäeval on ikkagi kombeks, et sinna juurde planeeritakse kohe ka rattahoidjad," nentis Konovalov.

Raekoja ja Sakala toimetuse maja eest viis Linnahooldus rattahoidjad talveks lattu, et need ei segaks lumetõrjet. Nüüdseks on need taas välja toodud.