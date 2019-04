Viljandi järve jooksuks võib valmistuda künnipäevajooksul

Suurjooksu korraldustoimkonna juhi Mati Jürissoni sõnul on künnipäevajooks treeningjooks ümber Viljandi järve. Sellel jooksul parimaid ei selgitata, stardi- ja finišiprotokolli ei koostata ning stardiraha ei küsita. Tänavu on 14. aprill pühapäeval ja Viljandi staadionilt antakse start keskpäeval, kell 12. Raja valik on vaba, kuid Sammuli hobusekoplisse sel päeval jooksjaid turvalisuse huvides ei lubata.

Rahvapärimuses on künnipäev olnud see aeg, kui põllumees võtab välja kevadised töövahendid ja sätib need algavaks hooajaks korda. Jooksjatel on sel päeval paras proovida oma kevadist sportlikku vormi ning uurida ümber Viljandi järve kulgeva raja olusid.