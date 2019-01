Esmaspäev, 7. jaanuar

Linateose «Lõbus perekond» lugu saab alguse, kui selgub, et Arturi (Armen Arushanjan ) perele kuuluv väike veinivabrik Armeenias on pankroti äärel ja viimane lootus on suur Skandinaavia tellimus. Pärast eestlasest veinikriitiku hävitavat arvustust öeldakse tellimus üles ja Artur otsustab sõita Eestisse arveid klaarima. Film linastub Centrumi kinos.

FOTO: Kaader filmist