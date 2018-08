Äsja Eesti kinodesse jõudnud «BlacKkKlansman. Must mees klannis» on taas üks valesti reklaamitud film. Treileri põhjal võiks arvata, et see on mingi keskpärane komöödia. Tühjagi. Teema on tõsine (ärge muretsege, nalja saab ka) ja film Cannes’i festivali grand prix’ võitja.