Renoveerimise käigus ei ole kooli ajalugu unustatud – mõnes kohas on seina seest välja puhastatud suured kivid ning alles on vana sööklauks, mis Viljandi gümnaasiumi projekti- ja avalike suhete juht Ene Nobeli sõnul endistes õpilastes elevust tekitab. «Seda on nii kihvt näha, kuidas vilistlaste silmad lähevad särama, kui nad tuletavad meelde, kuidas vanasti sealt ukseaugust lõuna ajal piima või putru oli saadud.»