Tänavusse Viljandi kaasavasse eelarvesse on tehtud mitu olulist muudatust

Kaasava eelarve tutvustamiseks korraldab linnavalitsus 6. septembril kell 17 raekoja saalis infopäeva, kuhu on oodatud kõik huvilised.

Ideede esitamine toimub 10. septembrist kuni 8. oktoobrini elektrooniliselt veebikeskkonnas volis.ee ja paberkandjal Viljandi linnavalitsuse kantseleis (Linnu tänav 2). Kõik ideed, mis kaasava eelarve reeglitele vastavad, pannakse rahvahääletusele 5.–20. novembrini. Võidab idee, mis kogub kõige rohkem hääli ja see viiakse ellu 2019. aasta jooksul.

Linnapea Madis Timpson selgitas linnavalitsuse pressiteate vahendusel, et tänavu on kaasava eelarve korraldust mõnevõrra lihtsamaks muudetud.

«Varasemaid kaasava eelarve läbiviimisi analüüsides jõudsime arusaamale, et protsessi on vaja lihtsamaks muuta. Nii oleme kaotanud reegli, et hääletusele jõuab ainult kümme ideed. Samuti ei vaagi rahva esitatud ideid enam kaks komisjoni, vaid üks, mis teeb kindlaks ainult selle, kas ideed vastavad ette antud reeglitele. Kõik head ideed, mis on vastavuses kaasava eelarve korraga, jõuavad nüüd rahvahääletusele,» rääkis linnapea.

30 000 eurot, mis kaasava eelarve idee elluviimiseks ette on nähtud, peavad kuluma linnaruumis olulise investeeringu või tegevuse kulude katmiseks. Kaasavast eelarvest ei toetata sündmuste korraldamist.

Varasemaga võrreldes on uudne ka see, et nüüd võib kaasava eelarve raames tehtav investeering toimuda kohas, mille omanik ei ole Viljandi linn. Seda juhul, kui objekt on kõigile vabalt ligipääsetav ning objekti omanik on nõus sõlmima linnaga viieaastase avaliku kasutuse kokkuleppe. Linnapea sõnul avab selline lähenemine kaasava eelarve mitmele ideele, mis varem reeglitele ei vastanud.

«Juhul kui mõni eraettevõte või mittetulundusühing soovib kaasava eelarve toel midagi kõigi linlaste jaoks ära teha, siis nüüd on see võimalik,» rääkis Timpson. «Kutsun kõiki üles oma ideed esitama. Linnavalitsuse ametnikud on valmis nõu andma ja ideede teostatavust arutama,» lisas linnapea.