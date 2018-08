Lasterikkad pered koguvad koolitarbeid

Koolitarvikute kogumispäevad toimuvad üle Eesti ning neil on kaasa löömas üle 300 vabatahtliku, kes alustasid 41 Selveris kogumiskampaaniat „Lapsed kooli“ juba neljapäeval.

Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on sügisel paljude perede jaoks pingeline aeg, sest kooli alguse puhul langeb pere eelarvele keskmisest suurem koormus. «Selleks, et valmistada lastele rõõmu kvaliteetsete koolitarvetega, kutsungi kõiki inimesi märkama ning annetama koolitarbeid. Korraldajatel on hea meel nii väikese kustukummi, vihiku kui ka kallimate koolitarvete üle,» lisas ta.