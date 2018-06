Täna algab politsei- ja piirivalveameti kampaania «#Kaitsetaskuid», et tuletada meelde, kuidas inimene saab oma vara hoida ning vältida taskuvarga ohvriks sattumist. See on Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku koordineeritav kampaania, milles osaleb 22 Euroopa Liidu riiki.

«Paljude taskuvarguste puhul ei pruugi inimene alguses isegi märgata, et jäi ilma telefonist, rahakotist või dokumendist. Taskuvarga liigutus on kiire ja märkamatu ning peaaegu pooltel kordadel avastab ohver asjadest ilmajäämise alles hiljem,» selgitab Kesklinna politseijaoskonna eriasjade uurija Kaido Atspol.

Suur hulk inimesi jääb oma varast ilma söögikohas, kus on asjad ilma valveta lauale või toolile jätnud. Samuti hajub inimeste tähelepanelikkus sageli rahvarohketel suurüritustel. Kolmas koht, kus inimesed kõige enam oma varast ilma jäävad, on ühistransport.

«Püksitaskusse jäetud mobiiltelefon on taskuvargale väga lihtne noos. Mobiiltelefoni tuleb hoida ikkagi kotis või nii, et kellelgi teisel ei oleks võimalik seda märkamata ära võtta. Söögikohas jäetakse aga käekott liiga julgelt tooli või laua peale. Paljusid vargusi saab lihtsate võtetega ära hoida,» lisas Atspol.

Tema sõnul on tähtis, et inimene ei jätaks avalikus kohas asju järelevalveta. «Olgu selleks siis ühistransport, ööklubi, turg või raekoja plats, oma asjadel tuleb pilk peal hoida. Käekotil tuleb lukk kinni panna, et sellega taskuvarga tegutsemist ebamugavaks teha. Mida raskem on asjadele ligi pääseda, seda suurema tõenäosusega ei hakka keegi pahatahtlike kavatsustega neile kätt külge panema. Oluline on mõista, et turvalisus algab igast inimesest endast,» sõnas ta.