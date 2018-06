Kärstna mõispargi spordirajad pole rohtu kasvanud

Kõige pikem distants oli jooksusõprade seas tuntud Kärstna mõisa pargiring, millel on pikkust peaaegu 500 meetrit. Selle läbisid ka kõige väiksemad osalejad emade ja isade ergutusel ning vajadusel ka nende abiga. Viimane ala oli Kärstna võimlas ülespandud takistusraja läbimine.

Iga tubli võistlusel osaleja sai autasuks ühe söödava tervisliku auhinna, ühe söödava magusa auhinna ning toreda diplomi. Laste säravad silmad lubavad oletada, et kahel järgmisel spordipäeval, mis toimuvad juuli ja augusti 6. kuupäeva õhtul kell kuus, on nad samuti kohal. Juulis saab võistelda palliga seotud aladel, augustis on kavas orienteerumine ja teatevõistlused.