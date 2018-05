Linna asuti hansarüüsse sättima

​Kergehitistega juba paar tundi ametis olnud Andreas Martin Reili rääkis, et sinna tuleb mõne päeva pärast Kunsttükkide tänav. «Kõik teeme ära, mis vaja,» lausus ta ning viitas kahele noormehele, vendadele Karl Erik ja Erki Ivar Orm Heinsoole, kes parasjagu hoovist puidust poste välja tassisid.

Noormehed rääkisid, et õigupoolest sai töö alguse möödunud reedel, kui nad puitkarkassile katuseosa valmistama hakkasid. «Täna paneme selle kokku,» ütles Karl Erik Heinsoo ja lisas, et see ongi üks esimesi linna sättimisi. «Ja nüüd nii kolm päeva järjest.»