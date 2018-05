Juhtkiri. Kuulame ära

Väsinud inimene võib langetada otsuse, milles on tubli annus käega löömist ja poolteadlikku lootmist, et asjad laabuvad kõigest hoolimata kuidagi iseenesest. Viljandi veekeskuse rajamise puhul on poliitikute väsimust selgesti näha. Mitte et see üllatav oleks – mõelgem, kui kaua on seniajani selle kõigega tulutult tegeldud.