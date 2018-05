Tuleohutusnõuetele vastas vaid viiendik kortermajadest

Vana mööbel, lillepotid ja ehituspraht võivad maksta elu, kui on tarvis korterist kiiresti välja saada ja maja on suitsu täis. Tavapärastelt liiguvad trepikojas üksikud inimesed, tulekahju olukorras soovivad aga kõik ja korraga välja saada, sellepärast on väga tähtis tähelepanu pöörata väljapääsutee laiusele. Lisaks tekitavad plastesemed põlemisgaase.

Kevadel ja suve hakul peetakse paljudes ühistutes koristuspäevad ning üldkoosolekud. See on hea võimalus tuleohutusteemat tõstatada ja arutada näiteks lapsevankrite ja jalgrataste hoiuruumi rajamise võimalust. Paljud korteriühistud on just kevadel otsustanud tellida suurema konteineri, kuhu saavad elanikud oma ebavajalikke asju viia. Vanematele majaelanikele tuleks seejuures kindlasti pakkuda abi, et ka nemad saaksid vana mööblit või kodumasinad lasta ära viia.