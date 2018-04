Üks söetablettmusta huumori klassikasse kuuluv pilt koosneb kahest joonistusest. Esimesel on kujutatud treenivaid sõdureid, kes ei võta õppust just ülemäära tõsiselt: kanderaami tõstvatel meestel on suu naerul ja raamil olijal kaks sõrme püsti. Teisel joostakse kanderaamiga keset lahingut, kusjuures sellel on ainult pool mehekehast. Pildi all on tekst «Raske õppustel, kerge lahingus».