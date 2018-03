Muusikud esitavad suurvormi

Faurè oli üks väljapaistvamaid XIX sajandi lõpu ja XX sajandi alguse prantsuse muusikuid. Reekviemi ei kirjutanud Faurè konkreetse inimese mälestuseks, vaid oma sõnul lihtsalt naudingu pärast. Selle esmaesitus oli 1888. aastal Pariisis. Valdava õrna meeleolu tõttu on seda nimetatud surma hällilauluks. Faurè tegi oma reekviemi aastate jooksul mitu korda ringi. Lõppversioon, mis on kirjutatud täiskoosseisule, kanti esimest korda ette 1900. aastal samuti Pariisis.

Pauluse kirikus kõlava ettekande muusikalised jõud on kõik seotud Viljandiga: kultuuriakadeemia segakoor, solistid Emily Ruus ja Jüri Liiva ning organist Tuuliki Jürjo.

Eriliselt õrn ja õhuline on sopranisolisti osa «Pie Iesu», mille esitab Emily Ruus. Ta on lõpetanud Viljandi gümnaasiumi ja muusikakooli ning praegu õpib Eesti muusika- ja teatriakadeemias klassikalise laulu erialal.

Baritoni soolopartiid, sealhulgas pateetilise iseloomuga kuulsa «Libera Me» esitab Jüri Liiva, kes on Viljandimaa kammerkoori dirigent, vokaalansambli Maneo laulja ning aastate jooksul teinud koostööd mitmete erinevate muusikaprojektidega üle Eesti.

Kooriosad esitab kultuuriakadeemia segakoor, mis on kooli üks vanemaid üliõpilasi, vilistlasi ja nende sõpru ühendav kollektiiv. Kooris laulvad tudengid õpivad väga erinevatel erialadel, on nii koolimuusikuid kui kultuurikorraldajaid. Koor on tihti laval nii Viljandi linna kui ka maakonna üritustel, lisaks osaleb ta nii maakondlikus kui üle-eestilises laulupeoliikumises. 2003. aastast töötab kooriga dirigent Pille Kährik, kelle eestvõtmisel käesolev muusikaprojekt on koorile selle hooaja suurimaks väljakutseks.

Kontserdil kaastegev muusik Tuuliki Jürjo on kirikumuusika liidu juhatuse esimees ning tunnustatud organist, kes juba mitmendat hooaega tegutseb Viljandimaal. Faurè reekviemi orkestri partituuri põhjal on ta kujundanud spetsiaalselt just selleks ettekandeks orelipartituuri ning kannab kontserdil lisaks ette valiku Eesti heliloojate paastuaja orelimuusikast.