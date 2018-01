Teed on lumised

Teeolud on lumised.

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt soolalumised, soolaniisked või niisked. Mitmel pool sajab lund. Põhja- ja Kesk-Eestis on lumesadu kohati tugev. See raskendab nähtavust ja teeolusid.