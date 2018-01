Talgulised avasid vaate järvele

Kivistiku jutu järgi oli päevaplaan puhastada võsast kogu järve ja maantee vahele jääv ala. Samas tunnistas ta, et vähem tähtis polnud ühistegemise rõõm. Töö valmimise järel ootas kõiki traditsiooniline soe supp.

«Et meid tuli oodatust veidi rohkem, on väike hirm, et suppi jääb väheks,» muretses Kivistik. Samal ajal viipas ta avanenud järvevaatele ja lisas: «Muide, ka meie järve peal on kenasti puhastatud uisurada ning seda kasutatakse väga usinalt.»