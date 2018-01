Ettevõtja investeerib Mõisakülla rohkem kui poolteist miljonit

Abiraha aitab ettevõttel laieneda

Selleks oleks paarikümne töötajaga tehasel vaja inimesi lisaks ning aasta pärast võiks seal olla 35 töötajat. «Eks neid tule kaugemalt otsida, sest Mõisakülast on neid keeruline leida,» tunnistas Kangur. «Ma arvan, et 30 kilomeetri tagant tööle käia ei ole väga kauge. Sellesse piirkonda jäävad juba Kilingi-Nõmme ja Abja-Paluoja.»

Pisilinna pisikesed ettevõtted

Napilt 700 elanikuga Mõisakülas on masinatööstus tõenäoliselt suurim tööandja, kuid endise linnapea ja nüüdse Mulgi valla abivallavanema Ervin Tambergi kinnitusel on sama suurusega firmasid veelgi. «Meil on mööblitehas ja mitu rauatehast ning linavabrikus asub ventilaatorite tootmine. Kõik need on paarikümne töötajaga,» rääkis Tamberg.