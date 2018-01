Juhtkiri. Mõlemad liistud

Kui võrdse kohtlemise lipukirja all tehakse ettepanek midagi koolides muuta, võivad konservatiivsema hoiakuga inimesed turri minna. Tundub, et sel põhjusel riikliku õppekava või kooli kodukorra ümbertegemine kipub üsna lihtsasti saama traditsioonide murdmise ja juuksekarva poolitamise mekki. Ent mõnikord on küsimuses uba täiesti olemas.

Viimasel ajal on Eestis vaieldud selle üle, miks peab käsitöötundides töid poiste ja tüdrukute omaks jagama. Koolid märgivad, et praeguses õppekavas selget soopõhist jaotust ei ole: kõik saavad nii kodundust ja käsitööd kui tehnoloogiaõpetust proovida. Niisiis on riiklikult jõutud seisukohale, et tüdrukuid ja poisse rangelt oma liistude juurde suruda pole õige.