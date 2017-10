Viljandis sündis sotside ja EKRE liit, aga nemad ei pääse mitte võimule, vaid surutakse kahekesi opositsiooni. Ja nemad kahekesi seda liitu ka ei teinud, vaid see tehti nende eest, kui Reformierakond ning Isamaa ja Res Publica ja Keskerakond otsustasid, et nemad kolmekeski teevad võimuliidu. Ajalugu näitab, et Viljandis on võiduks vaja vähemalt 11 kohta 27-liikmelises volikogus. Sotsid said üheksa kohta.