Saja-aastane tamm vajus pikali

Saja-aastane puu langes koos juurtega esmaspäeval kella 15.50 paiku. «Oli suur õnn, et sel ajal polnud siin inimesi ja ma ise ei hakanud just siis trenni minema,» meenutas Stöör. Pisut lõhkus puu vaid maja ees olevat aeda.

Viljandi linnavalitsuse haljastusspetsialist Liisi Preedin hindas tolle Trepimäel kasvanud tamme ohtlikuks juba mõnda aega tagasi ning koos arboristiga oli tehtud plaan, kuidas puud nii-öelda kergemaks lõigata. Kavas oli maha võtta mõni suur oks, et vähendada lehemassi.

Ülo Stöör oli oma sõnul juba ammu märganud, et puu vajub tasapisi ühele küljele. Kui hiiglane pikali oli, võis näha, et osa selle juurtest oli mädanenud.

Liisi Preedini sõnul said juured viga tõenäoliselt siis, kui rajati Trepimäe jalgteed ja puu kõrvale pandi tänavakivid. Ülo Stööri sõnul hävitas juuri kindlasti ka allikas, mis enam-vähem otse nende juurde valgus. «Tamm pole ikka mõeldud nii vesistes oludes kasvama,» sõnas ta.

Liisi Preedini andmetel ühtegi teist nii ohtlikku puud linnas ei ole, kuid ohutuse tagamiseks tuleb neid aeg-ajalt maha võtta. Praegugi kirjutab ta tööpakkumist raiefirmadele, et võtta maha mõni kuivanud puu.

Et Viljandis leidub jalakasurma, on kõige raskemas seisus just sellest liigist puud. Tormituulega muutub olukord ohtlikuks ka linna kalmistutel.

«Seal võtame küll igal aastal puid maha, aga veel rohkem jõuab neid ära kuivada,» nentis Preedin.