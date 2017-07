Riik saadab nüüdsest dokumendi kehtivusaja lõppemisest teavituse

Tänavu veebruaris käivitus katseprojekt, millega hakati saatma teavitusi ID-kaardi aegumise kohta. PPA identiteedi ja staatuse büroo peaekspert Marit Abrami sõnul võeti uuendus väga hästi vastu. «Järgnes töö selle nimel, et edaspidi saaks inimesed meeldetuletusi ka kõikide teiste dokumendiliikide kehtivusaja lõppemisest ning sellest nädalast on see edukalt tööle hakanud,» ütles Abram.

Teisipäevast tööle hakanud uus lahendus saadab vastava info ka Eesti kodaniku passi, pagulase reisidokumendi, välismaalase passi, elamisloakaardi, meremehe teenistusraamatu, meresõidutunnistuse, ajutise reisidokumendi ning digitaalse isikutunnistuse lõppemise kohta.

Teavitus saadetakse inimestele 90 päeva enne dokumendi kehtivusaja lõppu, mis peaks andma piisavalt aega sellele reageerida, sest uut dokumenti soovitab PPA taotlema hakata vähemalt 30 päeva enne vana kehtivusaja lõppemist. Meeldetuletus saadetakse dokumendi kasutaja eesti.ee elektronpostiaadressile ja et teavitus kindlasti adressaadini jõuaks, peaks eesti.ee e-maili aadress olema suunatud postkasti, mida reaalselt kasutatakse.

Et käesoleval aastal aegub võrreldes varasemate aastatega suurem hulk dokumente, palub PPA kindlasti tulla oma dokumenti taotlema õigel ajal. Samuti soovitame ID-kaartide mugavaks taotlemiseks e-taotluskeskkonda aadressil etaotlus.politsei.ee.

Tänavu esimesel poolaastal andis PPA välja 287 355 dokumenti.