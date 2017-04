Valitsus moodustas Kikepera looduskaitseala

Looduskaitseala moodustatakse, et koondada üksteisele suhteliselt lähestikku paiknevad, erinevate liikide kaitseks loodud püsielupaigad ja nendega piirnev hoiuala üheks terviklikuks kaitsealaks.

See on üle-euroopalise tähtsusega linnuala, kus pesitseb 30 kaitsealust ja ohustatud linnuliiki, nende hulgas must-toonekurg, kaljukotkas, karvasjalg-kakk, habekakk, väike-kärbsenäpp, valgeselg-kirjurähn. Kikeperas on kõige esinduslikum metsise ala Eestis, kus mängib 65–80 metsisekukke. Samuti mängib seal 62–70 tedrekukke. Ala kuulub Eesti kümne olulisema must-toonekure pesitsusala hulka ning seal asub kaks kaljukotka pesapaika. Kikepera ala kuulub metsalinnustiku väärtuste poolest viie kõige tähtsama kaitseala hulka.

Looduskaitseala moodustamisega suureneb kaitsealuse ala pindala varasemaga võrreldes riigimaa arvel 1042 hektarit. Laiendusalale jäävad väärtuslikud metsa- ja sookooslused, mis on elupaigaks alal kaitstavatele linnuliikidele, ja nende liitmine on vajalik liikide elupaiga soodsa seisundi saavutamiseks.

Kaitse-eeskirja kohaselt on inimestel lubatud kaitsealal viibida, korjata marju, seeni ning muid metsa kõrvalsaadusi ja püüda kala, välja arvatud sihtkaitsevööndites, kus häirimistundliku liigi kaitseks on kehtestatud liikumispiirang. Tulenevalt olemasolevatest püsielupaikade määrustest kehtivad liikumispiirangud valdavas osas juba praegu.

Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud tehnovõrgurajatise püstitamine ja kaitseala või kaitsealal paikneva kinnistu tarbeks tootmisotstarbeta ehitise püstitamine.

Kaitseala pindala on 10 732,8 hektarit, millest sihtkaitsevööndisse jääb 5800,5 ja piiranguvööndisse 4932,3 hektarit. Võrreldes kehtiva kaitsekorraga suureneb sihtkaitsevöönd 3837,7 hektarit, sellest eramaid on 9,6 hektarit. Kokku jääb sihtkaitsevööndisse eramaid 83,2 hektarit.

Kaitseala asub Pärnumaal Saarde vallas Kanaküla, Oissaare ja Sigaste külas, Surju vallas Kikepera, Saunametsa ja Kalda külas ning Paikuse vallas Põlendmaa külas ning Viljandimaal Kõpu vallas Tipu ja Iia külas.