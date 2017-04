Vaba aja veetmise võimalused võib jagada vähemalt kolmeks. Ühtesid ei oska inimesed isegi tahta. Teisi soovivad nad väga oma kodulinnas näha. Ja siis on veel sellised vaba aja veetmise võimalused, mida inimesed üksnes arvavad end ootavat, aga kui need on ühel ilusal päeval olemas, selgub, et käijaid ja kasutajaid napib.