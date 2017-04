Hispaania trompetist toob kaasa lõunamaist hõngu

Koos kohalike muusikutega tutvustab ta meile oma kodukandi Andaluusia traditsioonilist muusikat ning ka hispaania legendaarsete muusikute repertuaari. Et ta on džässtrompetist, -helilooja ja -arranžeerija, kuuleb kõike seda avatud ja improvisatoorses võtmes.

"Mikstuuri" eestvedaja Mingo Rajandi selgitas, et seda improvisatsioonilise muusika sarja korraldab loominguline üksus Avarus.

"Keemias on mikstuur segu erinevatest koostisosadest, mis segunedes siiski igaüks oma olemuse säilitavad," rääkis Rajandi. "Just nii on ka meie sarja kavad üles ehitatud. Kokku saavad muusikud eri taustsüsteemidest ja loovad laval midagi täiesti uut. Sellest on sündinud imepäraseid hetki nii muusikute enda kui publiku jaoks. "Mikstuuri" sarjas on kohtunud klassikaline muusika improga, popmuusika lastelauludega, tango nüüdismuusikaga, film ja performance. Ühesõnaga: pole mingisuguseid piire."

Tallinnas on "Mikstuuri" kontserdid seni toimunud parima kontserdikoha tiitliga pärjatud Philly Joe's Jazz Clubis. Rajandi hinnangul on Viljandis nüüd tegutsev Jasm samalaadse atmosfääriga ning klubi meeskond on olnud alati valmis niisuguseid kontserte vastu võtma.

"Koht on just paraja suurusega ja mõnusalt boheemlaslik ning kui klubi peremees on ise kohal, on kohe selline tunne, et asi on tõeline ja inimesed päriselt südamega asja juures. Loodan väga, et Jasmil läheb hästi ja "Mikstuur" saab ka Viljandi kultuurielu osaks," lisas Rajandi.

Laupäevase kontserdi pealkiri on "Andaluusia kevad". Daniel Cano kasvas üles sõna otseses mõttes keset flamenkot. Tema vanaisa oli flamenkomuusik ning Daniel veetis temaga koos palju aega. Hiljem hakkas ta tegelema džässmuusikaga, kuid flamenko ja hispaania rahvamuusika kõlavad tema loomingus tugevalt kaasa.

Kitarril on Jaan Jaago, kontrabassil Mihkel Mälgand ja trummidel Eno Kollom. Kavas on flamenkomõjutustega originaalmuusika, hispaania rahvalaulude seaded ning ka kuulsa Paco de Lucia looming. Eeldada võib, et kõlama hakkab midagi kirglikku, lõunamaist ja rütmikat.