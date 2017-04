Ööst valgust otsiva Eesti noormehe foto jõudis välismeediasse

Kummituslik foto, millel on näha ka 21-aastane autor ise, on tehtud möödunud aasta novembris ühel hilisõhtul. «Udu kattis maad ja tähed olid selged. Tavaliselt käingi öösel pildistamas ja ootan eriti udu, sest siis on eriline atmosfäär,» rääkis Mändla.

Sel õhtul käis ta pilte püüdmas Tarvastu paisjärve ääres, aga kodu poole tagasi kõndides sattus peale huvitavale helendusele, mida tekitasid majade küljes olevad valgustid. Et saada pildile kontrastiks siluett, pani ta 30-sekundilise säriajaga fotoaparaadi statiivile ja andis taimeriga aega, et ise kaadrisse joosta.

Viimasel hetkel enne kojujõudmist tehtud pilti on nüüdseks näinud sajad tuhanded inimesed, sest teiste seas avaldasid selle koos umbes 30 võistlustööga, mis ajakirjanikele silma olid hakanud, oma kodulehel Daily Mail ja The Sun. Noormees pidas suuremaks favoriidiks hoopis oma teist pilti, mille oli samuti mainekale konkursile saatnud, ega osanud loota, et «Rändaja» nüüd mööda maailma suurte väljaannete veebilehti rändab.

Lisaks udule panebki Hendrik Mändlat fotoaparaadiga välja jooksma huvitav valgus, aga hingematvatele päikeseloojangutele eelistab ta ekstreemsemaid ilmastikuolusid. Alles mõni päev tagasi sihtis ta kodu lähedal virmalisi, mille poolest oli eriti saagirikas 2015. aasta.

Et Hendrik Mändlal pole veel autojuhiluba, ongi tema fotoretked kulgenud enamasti kodu ümbruses. Olgugi et pimedas võib olla ka hirmutav liikuda, on noormehe sõnul saanud kõhedusest võitu lootus saada hea pilt. «Kui tean, et on huvitav valgus, unustan muu ära,» lausus ta.

Loodust pildistades on Mändla sõnul vaja palju kannatlikkust, sest ühe panoraampildi tegemine võib võtta aega kuni pool tundi. «Mulle on tähtis jäädvustada seda emotsiooni, mis ühes või teises paigas mingil hetkel on,» märkis Hendrik Mändla. Pimedas pildistamine tähendab käsitsi fookuse sättimist ja pikka säriaega, aga üksi uitamine ja kannatlikkus sobivad noormehe rahuliku iseloomuga.

Hendrik Mändla / Elmo Riig

Viljandi ettevõttes Aken ja Uks liinitöölisena leiba teeniv Mändla käis hiljuti pildistamas Austrias, kus võttis samuti eesmärgiks öiste piltide tegemise. Gosausee järve peab ta kõige uhkemaks kohaks, mille ilu tal on õnnestunud pildile püüda. Samas ei jäänud ta tulemusega lõplikult rahule, sest ei osanud aega planeerida ja piisavalt kompositsioonile mõelda.

Umbes seitse aastat tagasi fotograafiaga esimesed katsetused teinud Mändla ostis esimese peegelkaamera 2011. aastal ja hakkas pärast seda oma töid ka sotsiaalmeedias avaldama. Kui praegu on tema Facebooki lehel, kus ta fotosid avaldab, 741 jälgijat, siis õige pea pääseb Tarvastus tehtud ülesvõte näitusele Londonis, kus pannakse välja Sony võistluse võidutööd.

Ühtekokku saadeti suurvõistlusele 227 596 tööd 183 riigist. Eesti kategoorias hinnati Mändla fotost paremaks Annela Samueli foto «Lepatriinu» ja Anastassia Volkova pilt «Noor luuletaja».

Hendrik Mändla pilte saab vaadata siin.