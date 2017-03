Vallavanem ei taha Mulgi mehe juurde tankla ehitamisest kuuldagi

Juba aastaid seisab Abja-Paluoja Pärnu maantee 1 majal silt: «Müüa kinnistu.» Kinnisvarafirma Eurohaus kodulehel on kirjas, et 1920. aastal valminud majas on neli korterit ning koostatud projekt kuue korteri väljaehitamiseks. 840-ruutmeetrise krundiga hoone eest küsitakse 25 500 eurot. Lisainfona on märgitud, et võimalik on osta ka kõrvalkinnistu. Mõlemad kuuluvad metsamajandusega tegelevale osaühingule Rainert RL.

Sellesama firma nimel on Abja vallavalitsusele korduvalt esitatud avaldus algatada Valga–Uulu maantee ääres asuva Pärnu maantee 1 krundi detailplaneering, et rajada sinna tankla. Taotluse esitaja on olnud Olerexi varahaldusfirma aktsiaseltsi Aqua Marina esindaja Urmas Koch, kes esindab volikirja alusel ka metsafirmat, kellele kõnealune krunt juriidiliselt kuulub. Vald ei luba aga ligi saja aasta vanuse elamu asemele tanklat ehitada ning lükkas sellekohase taotluse tagasi ka 9. veebruaril. Vallavanem Peeter Rahneli sõnul juba kolmandat korda.

Punane rätik

Möödunud aasta sügisel tankla ehitamise plaaniga vallavalitsusse läinud Urmas Koch meenutas, et esimese hooga oli sealt öeldud, et pole probleemi – tehtagu ära! «Järgmine etapp oli, et probleem on, aga planeeringu saab algatada. Kolmandaks tuli see, et minge minema,» rääkis Koch. Peeter Rahneliga pole tema sõnul võimalik pikka juttu teha, sest vallavanem ei võta sel teemal toru.

Põhjendus, millega vald on kütusefirma pikema jututa pikalt saatnud, on miljööväärtuslik ala ja üldplaneering – Peeter Rahneli sõnul on see elamumaa.

«Saan aru, et omanikud tahaksid oma maja vääristada ja selle eest maksimumi saada, aga selles piirkonnas pole ette nähtud asutada bensiinijaama või kalossitööstust – selleks on teised kohad,» lausus Rahnel.

Vallavanem tõdes, et Abja-Palu­ojale võiks tulla veel mitu tanklat, aga küsimus on asukohas. «Kui eraisik ütleb, et tahab ehitada, siis selleks ongi omavalitsus, kes vaatab, kas see on otstarbekas,» lisas ta.

Urmas Koch tõdes, et tanklate rajamisega on olnud muret teisteski kohtades. «Tankla tähendab punast rätikut härjale,» nentis ta. Selle rätikuga on neil aga plaanis Abja-Paluojal edasi lehvitada, sest protsess on alles pooleli.

Sihikul olev krunt võlus kütusefirmat asukohaga – see on kohe Valga–Uulu maantee ääres, ligipääsetav igast suunast tulijatele. Tanklat rajama asudes hinnataksegi Kochi sõnul ennekõike klientide voogu.

Ta ütles, et tankla ehitus võtab kaks kuni kolm kuud ja kõige rohkem aega kulubki loa saamisele. Seejuures on tema sõnul palju erinevaid aspekte alates seadustest kuni persoonideni välja. «Kui on ei öeldud, saab selle alati lõpuks jaaks muuta. Meil on erinevaid võimalusi, aga avalikult ei taha neist rääkida,» sõnas Olerexi omanikfirma esindaja, kes pole ka Abja-Paluoja tankla mõtte elluviimises alla andnud.

Korterite puudus

Abja vallavanem ütles, et Pärnu maantee 1 krundile ei sobiks bensiinijaam isegi siis, kui see poleks miljööväärtuslik ala. «See on imeväike krunt. Sealt marsivad mööda õpilased ja ma ei saa aru, milline see liiklusskeem peaks olema, et jalakäijate ohutus tagada. Ma ei räägi seadusest tulenevast võimalusest seda algatada, räägin kui kodanik,» ütles Rahnel.

Vallavanema sõnul on Abja-Paluojal puudu elamispindadest ja seega oleks valla silmis parim lahendus, kui laguneva maja praegune või uus omanik selle ära renoveeriks.