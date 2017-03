Varga peletamine algab oma vara kaitsest

Politsei teeb aktiivset tööd, selgitamaks asetleidnud sissemurdmiste täpsemaid asjaolusid. Et aga sissemurdmiste ja varguste lahendamisega puutub politsei kokku tihti, kordan üle mõned mõtted, kuidas saaksid inimesed oma vara paremini kaitsta.

OMA VARA KAITSMISEKS tuleks elumaja ja kõrvalhoonete uksed ja aknad ikka lukus hoida. Seejuures on mõistlik vahetada vanad lukusüsteemid ajakohasemate ja turvalisemate vastu. Lukud ja uksed ei pruugi küll kurikaela takistada, aga korraliku luku või tugevate uste lõhkumine raskendab tal eesmärgini jõudmist.

Samuti saab eramajade juurde paigaldada liikumisanduriga valgustid, mis muudavad vargal tegutsemise ebamugavaks. Võimalust mööda võiks mõelda ka valvekaamerate või neljajalgse valvuri peale.

Kaamerasilma kõrval on üks tõhusamaid viise oma vara kaitsta naabrivalve, sest kus tegijaid, seal nägijaid. Ühelt poolt peletavad kõrvalised inimesed oma kohaloluga vargad eemale. Teisalt on nad varguse korral tunnistajad, kellelt saab politsei tihti edasiseks uurimiseks kaalukaid juhtlõngu. Mõne kahtlase isiku tundemärgid, sõiduki kirjeldus või suisa registreerimisnumbri ülesvõte võivad saada hiljem kohtus oluliseks tõendiks kurjategija süüdimõistmisel.

Kõik, mis kallis, silma alt ära. See reegel kehtib eriti aiatehnika ja tööriistade, aga ka näiteks jalgrataste kohta. Õhtupimeduse saabudes ja kodust eemal olemise ajaks tuleks need panna kohta, millel on ees sama kindel lukk kui kodulgi. Kaaluda võiks hinnaliste esemete märgistamist, sest kui politsei varastatud esemed leiab, on sel juhul suurem võimalus need kiirelt tagasi saada. Ühtlasi raskendab see kurjategijal varastatu edasimüümist.

Varguse ohvriks langemise korral on väga tähtis juhtunust politseile otsemaid teada anda. Vaid tihedat koostööd tehes saab politsei pahategijad tuvastada ning neid tehtu eest karistada.

Politseid tuleb teavitada ka juhtumitest, mille kahju on väike. Selleks piisab, kui saadetakse süüteoavaldus politsei meiliaadressile louna@politsei.ee. Kohalike elanike tähelepanekud kahtlastest liikumistest, inimestest ja sõidukitest on oodatud piirkonnapolitseiniku telefonil 517 2059 või meilil taivo.vastrik@politsei.ee.

Sageli tuleb ette, et mitme varguse taga on ühed ja samad inimesed. Mida rohkem on politseil informatsiooni, seda kiiremini saab vargad vastutusele võtta.

Juhul kui avastate, et teie majja on sisse murtud, seal laamendatud ja ka midagi varastatud, ei tasu hakata sündmuskohal usinalt korda looma, vaid sellest tuleb kohe teavitada politseid. Koristades võivad hävida olulised jäljed ja juhtlõngad, mis politsei tööd hõlbustaksid.