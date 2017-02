Ülikool kutsub tudengeid karjääripäevale

Karjääripäev on oluline ennekõike tudengitele, kes saavad kavandada oma õpinguid tööturu vajadustest lähtudes, aga ka ettevõtetele, kes vajavad paremat ülevaadet homsest tööjõuturust.

Tänavune päev keskendub praktikakohtade otsijatele ja pakkujatele. Sündmusel osalevad paljud nimekad ettevõtted alates Swedbankist lõpetades Eesti Meediaga. Esindatud on organisatsioonid eri majandusharudest, pakkudes võimalusi meditsiini-, sotsiaal, reaal-, humanitaar- ja loodusteadust õppivatele noorele.

Karjääripäeva projektijuhi Liis Rebase sõnul on see hea ja turvaline kohtumisvorm tudengitele. «Karjääripäev pakub võimalusi üliõpilastel ja ettevõtetel luua sidemeid, mis on kasulikud mõlemale poolele nii teadmiste, oskuste kui ka tööjõu näol. Koolipingis istudes unustame tihti, kuidas parim viis teadmiste omandamiseks on nende praktiline rakendamine. Just sellest eesmärgist tänavune mess lähtubki,» lausus Rebane.

Lisaks on üliõpilastel karjääripäeva jooksul võimalik võtta osa praktilistest töötubadest nii eesti kui inglise keeles. Teemade valik on lai ning päeva jooksul leitakse vastuseid intrigeerivatele küsimustele.

Karjääripäev on kõikidele tudengitele tasuta.