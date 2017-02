Tartu ülikool kutsub akadeemilist e-testi harjutama

Tartu ülikoolis on akadeemilist testi sisseastumiseksamina kasutatud ligi 20 aastat, sealhulgas viimased kümme aastat on testi sooritanute paremik ülikooli vastu võetud eritingimusel ehk kandidaadilt pole nõutud riigieksamite tulemusi või erialase sisseastumiseksami sooritamist.

Selleks, et anda suuremale hulgale võimekatele noortele juba varakult kindlustunne, et nad on ülikooli õppima oodatud, teeb Tartu ülikool koostöös sihtasutusega Innove 2017. aastal akadeemilise testi e-testina juba märtsis ehk enne eksamiperioodi algust. Sihtasutus Innove pakub testi tegemiseks keskkonda ja testide korraldust Eesti erinevates linnades. Ülikooli võetakse vastu kõik, kelle akadeemilise testi tulemus on vähemalt 65 punkti 100-st.

Selleks, et kõigil huvilistel oleks võimalik testi ülesehituse ja ülesannetega varem tutvuda, on tänasest võimalik lahendada läinud aasta akadeemilist testi elektroonselt. Testi lahendamiseks on vajalik logida ID-kaardi või mobiili-ID-ga eksamite infosüsteemi. Arvestama peab, et eelmise aasta testi lahendamiseks on aega kolm tundi ning testi saab lahendada ainult ühe korra.

Eritingimusel ülikooli õppima asumiseks tuleb akadeemiline test sooritada 22. märtsil 2017. Testi korraldatakse eri linnades. Osalemiseks tuleb end varem registreerida ning seda saab teha 1.–12. märtsini lehel www.ut.ee/akadeemiline-test. Testi tulemused avalikustatakse hiljemalt 31. märtsil.