Kohustuslik uurimistöö võimaldab flirtida tulevase erialaga

Kui anda gümnaasiumiõpilastele uurimuse teema valimisel ja töö tegemisel vabad käed, ei paista fantaasial piire olevat. Et kooli lõpetamiseks vajalik projekt võib olla nii praktiline kui teoreetiline, lähenevad õpilased loovalt: kes visandab kuu aega igal õhtul YouTube’ist alasti poseerivatest modellidest krokiisid; kes vaatab vähemalt 20 korda minuthaaval läbi möödunud aasta Euroopa jalgpallimeistrivõistluste finaalmängu, et üritada välja selgitada, miks just Portugal selle võitis; kes kulutab suvel teenitud raha sellele, et osta kaamera ja esitada lõputööna hoopis lühifilm.