Patrullpolitseinikud saavad elektrišokirelvad

Politsei- ja piirivalveamet kavatseb osta esialgu umbes sada elektrišokirelva ja selle laskemoona, taserite hanke eeldatav maksumus on 100 000 ning laskemoona hanke eeldatav maksumus 72 000 eurot.

Ameti pearelvur Georg-Tomek Triškin ütles uudisteagentuurile BNS, et elektrišokirelvad on politsei teenistusrelvade nimistus 2008. aastast ning ameti eriüksuses on need kasutuses olnud mitu aastat.

«Soetatavad elektrišokirelvad plaanime kasutusele võtta eelkõige patrullteenistuses. Tuginedes teiste riikide kogemusele, saab elektrišokirelva kasutada ohutumalt nii kinnipeetava kui ümberkaudsete suhtes kriitilistes olukordades, kus tuleb otsustavalt sekkuda, peatada rünne ja kurjategija kinni pidada. Esialgu on kavas soetada neid ligikaudu sada, et iga patrull oleks tulevikus relvastatud elektrišokirelvaga,» sõnas Triškin.