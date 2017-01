Oskuste aasta toob fookusesse kutseoskused

Viljandi kutsehariduskeskus korraldab jaanuari viimastel päevadel üldhariduskoolide lõpetajatele Vana-Võidus tutvustusnädala «Lenda, lenda, Jüri!». Oodatakse üheksandate või ka nooremate klasside õpilasi, et nad saaksid oma silmaga kaeda, mida ja keda Vana-Võidus õpetatakse. Oodatud on ka gümnaasiumiõpilased, kes soovivad pärast lõpetamist ametit õppida.

Aprilli algul on Viljandi kutseõppekeskuses üldhariduskoolide õpilaste eelkutsevõistluse sari «Oskaja», mis on mõeldud üheksandate klasside võistkondadele. Võisteldakse põllumajanduse, toitlustuse, IT, ehituse, auto, puidu ja elektri erialadel. Lisaks Viljandimaa koolidele on oodatud võistlejad Järva-, Valga-, Jõgeva- ja Tartumaa üldhariduskoolidest.

Mais on Viljandis sihtasutuse Innove kuues oskuste aasta inspiratsiooniüritus, kus tutvustatakse erialade sisu, räägitakse nende olulisusest ning tulevikuväljavaadetest, mis on noortele plaanide tegemise aluseks. Üllatusesineja on noorte seas tuntud inimene, kes töötab alal, mis põhineb kutseoskuste meisterlikul valdamisel.

Paljud oskuste aasta üritused on üle-eestilised. Nii korraldab Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit koostöös haridus- ja teadusministeeriumi ning «Tagasi kooli» projektiga projekti «Kõik on IT» käigus märtsis üle Eesti 100 koolitundi. Riigimetsa majandamise keskus korraldab aprillis veebipõhise metsaviktoriini.

Mai alguses on Tallinnas eri erialasid koondav üleriigiline kutsemeistrivõistlus «Noor meister», mis tutvustab kutseõppealasid ning annab noortele oma oskuste võrdlemise võimaluse.

Oskuste aasta korraldamisega julgustatakse ja innustatakse nii noori kui täiskasvanuid kutseõppes õppima ja praktilisi erialasid omandama. Idee kutsus ellu haridus- ja teadusministeerium ning teema-aastat juhib sihtasutus Innove, kes teeb tihedat koostööd kutseõppeasutuste, Eesti tööandjate keskliidu ja teiste koostööpartneritega.