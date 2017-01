Viljandi linnavalitsus keelas rassismiga seostatud bändide kontserdiks ruume rentida

Sotsiaalmeedias tulised sõnalahingud kaasa toonud kontserdil pidid üles astuma ansamblid P.W.A., Revalers ja Ainult Kaks Granaati. Bändid viljelevad oma määratluse kohaselt kommunismivastast punkrokki ning kõigi repertuaarist leiab laule, mille sõnumi saab liigitada rassistlikuks, ksenofoobseks või viha õhutavaks. Ärajäetud kontserdil selliseid palu esitada ei plaanitud, selleks ja korra tagamiseks oli organiseerijatel kokkulepe sõlmitud Viljandi politseinikega. Kõigest sellest kirjutas ka eilne Sakala.

Linnavalitsus peab asukohta sobimatuks

Ando Kiviberg / Elmo Riig

Linnapea Ando Kivibergi (pildil) kinnitust mööda saabus selgus pärast põhjalikumat tutvumist esinejatega.

«Otsus sündis, kui olime saanud tutvuda nimetatud ansamblite varasematel kontsertidel toimunud korrarikkumiste, nende hulgas natsisümboolika eksponeerimise juhtumitega,» lausus linnapea.

Keeldumiseks andis võimaluse tõik, et lennukitehase ruume, täpsemalt noortekeskuse rambiparki ja mängude tuba ning musta saali rendib linna allasutus Sakala keskus. Tehase rokiklubi soovis kontserdi korraldada just mustas saalis.

Viljandi avalike suhete spetsialisti Johan-Kristjan Konovalovi sõnul said linnavalitsus ja Sakala keskus plaanitava ürituse sisust aimu alles pärast maavalitsuse tervise- ja siseturvalisuse nõukogult laekunud ühispöördumist.

Ando Kiviberg kinnitas, et rääkis ürituse korraldaja Kuuno Kuusikuga kontserdist esimest korda 5. jaanuaril. Oma sõnul ei mõistnud linnapea siis, et Kuusik kavatseb selle korraldada Sakala keskuse hallatava noortekeskuse rendiruumide hulka kuuluvas mustas saalis.

«Korraldaja ütles mulle tookord, et noortekeskuse ruume nad ei kasuta. Eile (esmaspäeval – toimetus) sai aga selgeks, et nad seda siiski plaanivad. Linnavalitsusele on see puhtalt eetiline konflikt. Loomulikult on meil vaba maa ja igaüks võib oma seisukohti väljendada, aga ükski omavalitsus ei peaks nii vastuolulise sõnumiga artistide kontsertideks tingimusi looma,» rääkis linnapea. «Kõnealuste bändide varasematel esinemistel kasutatud natsisümboolika kohta on olemas fotod. Hoolimata sellest, et korraldajatel oli politseiga kokkulepe korra alalhoidmiseks, ei pea me selliseid sõnumeid õigeks ja Viljandi linn säärast maailmavaadet kindlasti ei toeta.»

Rokiklubi edasist tööd linnavalitsus kuidagi takistada ei kavatse. «Räägime siiski ühest konkreetsest kontserdist, mida me selgetel põhjustel noortekeskusesse lubada ei saa,» toonitas Kiviberg.

Selle üle, kas kõnealune otsus võiks kaasa tuua arutelusid teistel linna hallatavatel pindadel esinejate ideoloogia üle, linnapea spekuleerida ei soovinud.

Korraldaja kinnitusel kontsert tuleb

Kuuno Kuusik, kes sai keeldumisest teada teisipäeva hommikul, ütles, et linnavalitsuse otsus tuli ootamatult, aga kontserti ära jätta ta mingil juhul ei kavatse. «Uus toimumiskoht on juba olemas, omanikega kokkulepe sõlmitud ja kontsert tuleb,» kinnitas ta.

Kuusik ei teinud saladust sellest, et kontserdi keelamine lennukitehases teeb tuska. «Minu hinnangul on see sõnavabaduse piiramine,» ütles ta. «Ma ei mõista, kuidas saab bändide varasematele esinemistele viidates keelata üht konkreetset kontserti, pealegi kui korrakaitsjatega on ürituse läbiviimine detailselt kokku lepitud nii turvalisuses kui repertuaaris.»

Rusikatega vehkima Kuusik siiski ei hakka ja rokiklubi eestvedamist jätta ei kavatse. «Järgmised kontserdid on juba paigas. 3. veebruaril esinevad lennukitehases Psychoterror, Pööloy Gläänz, Solidaarsus ja Ööviiul. Enne vabariigi aastapäeva, 23. veebruaril tuleb Viljandisse esinema tõeline eesti raskeroki suurkuju Nevesis, keda toetavad Redneck Rampage ja Lights on the Ceiling,» loetles Kuusik ees ootavaid kontserte ja kutsus kõiki rokisõpru neist osa saama.