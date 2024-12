Kogenud õpetaja päevapealt vallandanud direktor on seni järelevalvest pääsenud

Abivallavanem Luule Tiirmaa ütles Sakalale, et seni on kooli pidaja ehk vald tegelenud eelteabe kogumise ja planeerimisega. "Oleme teinud seda vallas töötavate spetsialistidega ning konsulteerinud erinevate väliste ekspertide ja institutsioonidega, näiteks haridus- ja teadusministeeriumi vastava valdkonna ekspertidega, samuti teiste omavalitsuste ametnikega, kel on kogemusi sarnastest olukordadest. Ka tööinspektsiooniga suhtlesime," lausus ta.