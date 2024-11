Väikekooli juht lasi kogenud õpetaja päevapealt lahti

Kolmanda klassi juhataja Eve Jaanus on õpetaja olnud 38 aastat. Ta on näinud igasuguseid lapsi ja olukordi, aga see, mis toimus 1. novembril, lõi isegi tema pahviks.

Sakalaga kohtudes ei salga Jaanus, et on selge ja otsekohese jutuga, tõe ja õiguse eest võitleja ega lase oma õpilastele niisama liiga teha. "Võhma koolist on saanud justkui surnukuur. Täielik vaikus. Ükski töötaja, kes ei kuulu direktori siseringi ja lemmikute sekka, ei julge midagi arvata ega öelda. Vähimagi eriarvamuse järel hakkab direktor süstemaatiliselt kiusama. See on päris uskumatu, et inimesed on aastaid sellist terrorit talunud," rääkis Jaanus.