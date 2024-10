JUHTKIRI Riigi saladusearmastus vajab kriisiabi

Avaliku sektori infot peidetakse väga erineval moel ja väga erinevatel põhjustel. Mõne aasta eest kirjutasime näiteks Viljandi valla dokumendiregistri kummalisest tühjusest , mida toona põhjendati dokumendihalduse tarkvara probleemidega. Kuigi kohtupidamine peaks olema üldjuhul avalik, leidub kohtulahendites suurel hulgal mõttetult mahakriipsutatud andmeid, kuni selleni välja, et anonüümsust pakutakse nii vallale kui maanteele , kus roolijoodik politseile vahele jäi. ERR kirjutas augustis sellest, et isegi justiits- ja digiminister ei saanud tutvuda eelnõuga, mille sotsiaalministeerium oli ekslikult ametkondlikuks kasutamiseks kuulutanud.

Praeguses julgeolekuolukorras tuleb avaldatavatele andmetele teatud juhtudel loomulikult suurt tähelepanu pöörata. Samas on ilmselge, et turvakaalutlustest on saamas järjekordne paks tekk, millega kõike üsna valimatult katta.