Vallasekretäri Reet Pramanni selgitust mööda seisneb info salastatuse põhjus valesse kohta tehtud linnukestes. Ta tunnistas, et teave on kinniseks märgitud haldussüsteemi probleemide tõttu. Andmekaitse inspektsiooni esialgne hinnang oli, et vallas võidakse dokumendiregistri metaandmeid täita puudulikult ja seetõttu pole isegi aru saada, miks dokumentidele ei võimaldata ligipääsu.