Viljandi Vaba Waldorfkooli töötajad on märganud, et kooli krundi piiril, niinimetatud Kassisaba tänava müüri ääres toimub midagi kahtlast. Kõigi märkide järgi käivad noored seal kanepit suitsetamas, päris kindlasti aga alkoholi joomas ja prügistamas. Nädal tagasi kirjutasime, kuidas Linnahoolduse töötajad ja Lastepargi külastajad on hädas seal läbustavate, alkoholi joovate ja väiksemaid kiusavate puntidega.