MURE Surnud ring Viljandi Lastepargis: lagastajad on jälle platsis

Viljandi Lastepargis on prügistajate ja lõhkujatega hädas oldud pikka aega. Lugu läheb hullemaks igal aastal suve lõpus, enne kooli algust. Kui Männimäe trikipargis on olukord kontrolli alla saadud ja seal käijad teavad, milleks on prügikast, siis Lastepargis on seis õnnetu.