OTSEBLOGI 95. suurjooks ümber Viljandi järve sai stardi ning jooksjad on rajal

Mulluse suurjooksu võit läks Keeniasse: Solomon Gachoka Kagimbi võitis selle ajaga 36.14. Parim Eesti jooksja Leonid Latsepov lõpetas tema järel ajaga 37.20. Korraldusmeeskonna liige Einar Kaigas on varem Sakalale öelnud, et Latsepov ka tänavu mitme favoriidi seas oma osaluse kinnitanud. "Ta jookseb nüüd enne Viinis ka ühe maratoni ..."

Mati Jürisson rääkis, et jooksuseltskond kujuneb jooksul rahvusvaheliseks nagu ikka. "Näiteks tuleb jooksjaid Ameerika Ühendriikidest – nemad küll baseeruvad Eestis ja töötavad siin. Siis on näiteks Briti suursaadik Ross Allen end kirja pannud. Välisriikidest enim on lõunanaabreid, Läti jooksjaid. Aga üksikuid on ka Soomest, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Taanist ja Norrast. Nii-öelda eksootilisi riike ei ole ja välismaalaste osakaal on teatavatel põhjustel väike."