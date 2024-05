Viljandi noored ei ole möödunudaastasi sigadusi korranud

Mullu augusti keskel rääkis Viljandi Linnahoolduse juhataja Koidu Ilisson, et linnahooldus on juba pikka aega Lastepargis prügistajate ja lõhkujatega hädas olnud ning abi pole olnud ka prügikastidest ja turvakaamerast. Ta nentis, et Lastepargi neli prügikasti on hommikuti enamasti tühjad ning näiteks alkoholipudelid ja kiirtoidukarbid vedelevad nende kõrval pinkide ja trikiraja ümber maas. Mure laienes, kui 23. augustil avati Männimäel uus trikipark: esimesed kolm päeva näitasid, et seal käivad noored ei hooli heakorrast karvavõrdki. Pildid sellest, et noored ei oska trikiparki hoida, jõudsid ka ühismeediasse.