Prügipeod pakendikonteinerite ümber tuleb kinni maksta linnakodanikel endil

Viljandi linna keskkonnaspetsialist Marika Meos kõneles, et sellised olukorrad tekivadki eelkõige seetõttu, et inimesed viskavad pakendikonteineritesse ja nende juurde maha olmeprügi. Kui konteinerite tühjendamiseks läheb ja vedaja näeb, et nendesse on pandud sobimatuid jäätmeid, jäävad need tühjendamata ning Eesti Keskkonnateenused lülitab nende tühjendamise oma tavalisse olmejäätmete kogumise ringi. Linnale esitatakse selliste väljakutsete eest eraldi arved ning need tuleb tasuda linnakodanikel ühiselt. Konteinerite tühjendamine ja nende ümbruse puhastamine võtab ka omajagu aega ja nii ongi vahel päevade kaupa olukord kehv.