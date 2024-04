Raietöö peletas sookure pesalt

Üle kolmekümne aasta metsamehe ja maamõõtja tööd teinud Toomingu sõnul on sookured Viljandi vallas tema kodu lähedal pesitsenud viimased viis aastat, kuigi ühel varasemal aastal on järelkasvu saamine ka ebaõnnestunud.

Nagu Tooming rääkis, jõudsid metsatöölised kohale 18. aprillil ja kohe samal hommikul helistas ta lühinumbril 1313, et asjast teada anda. See on endine keskkonnainfo lühinumber, mis lõpetas küll üle kolme aasta tagasi tegevuse, kuid kõned on seni suunatud riigiinfonumbrile 1247.