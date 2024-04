Tudengite kontserdisari teeb 22. etteaste

Kontserdil esinev esimese kursuse rütmimuusik Greta Raudsepp ütles, et tänu "Madele" sai ta kogemuse, mida tähendab bänd ja sellega intensiivselt tegelemine. "Tavaliselt on bändi idee olemas, aga kas see ka päriselt sünnib ja lavalaudadele jõuab, on omaette nähtus. TÜVKA teeb selle iga kord reaalsuseks. Ütleks nii, et kõige ägedam tunne oli minu elu esimesel "Madel" esimene samm lavale, sest see oli hetk, kui tundsin, et teen oma asja südamega ning järgmine samm on ainult tipu suunas."