Õiguskantsleri vaatenurgast on kõige hullem see, et aastakäikude viisi noori on lõpetanud kooli nii, et nad ei oska soravalt eesti keelt. "Sageli nad lõpetavad nii, et riigikeelt ei oska, ja ka see õpetuse sisu jätab soovida," sõnab Ülle Madise.

Foto: Mihkel Maripuu