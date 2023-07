GALERIID ⟩ Ööpäevaga üle 200 kilomeetri jutti seiklemist kondiauru abil

Nali naljaks, aga eks see adrenaliini- ja seiklusnälg ole, mis seiklussportlased rajale utsitab ja end proovile panema sunnib. "Meile ongi see omamoodi turism. Kui tavainimene ostab reisipaketi ja teda viiakse sinna ja tänna ja näidatakse näpuga, mida vaadata, siis seiklussportlased või orienteerujad ostavad ka omamoodi paketi, kus nad saavad teha sporti ja avastada kohalikke põnevamaid ja ilusamaid kohti," selgitas Tammemäe. "Olgugi et vahepeal on raske, aga kui raske tunde tekkimise juures peaks asja ära lõpetama, siis pärast "Aktuaalse kaamera" uudiseid enam spordiuudiseid ei tuleks ju: igal alal on mingi hetk raske võistelda, ometi elab sport edasi."