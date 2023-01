Infokirjas seisab, et enamik haigusi nakkab juba enne sümptomite ilmnemist, mistõttu on lasteaedades palju nakkust kandvaid lapsi juba enne, kui esimene haige leitakse. Kui laps on haige, on perearstide seltsi sõnul tähtis, et ta saaks põdeda ja haigusest toibuda kodus. Lasteaeda naasta võib ta juhul, kui on võimeline aktiivselt osalema lasteaia igapäevategevustes.