Opositsioon ja vallaelanikud on nördinud: miks Peeter Rahnel laimab?

21. jaanuaril ilmunud ajalehe Sakala arvamusartiklis avaldas endine vallavanem ja riigikogu liige ning praegune vallavolikogu aseesimees pahameelt selle üle, et opositsiooni kuuluvad valla poliitikud ja mitmed teisedki inimesed on asunud ründama praegust vallavõimu ja tema otsuseid, mis puudutavad näiteks Lilli ja Kaarli rahvamaja, ning süüdistab poliitilisi oponente krokodillipisarate valamises ja võltsvagaduses. Oma hinnangu ilmekamaks muutmiseks toob Rahnel ridamisi väiteid ja näiteid, millest nii mõnedki on kriitikarahe alla sattunud inimeste hinnangul lausa valed või siis vähemalt eksitavad.

Parajasti Filipiinidel puhkusel viibiv keskerakondlane Peeter Rahnel kinnitas Sakalale kommentaariks, et kõik tema öeldu ja kirjapandu on õige ning oma sõnadest ta ei tagane. "Ütlevad, et ma valetan ja laiman? Ütelgu terviseks! Aga alustuseks tahaksin omalt poolt märkida, et ma ei pea seda õiglaseks, et mind ja valda tümitatakse Sakala veergudel ning kui mina midagi vastu ütlen, siis ..."

Vallavolinik sõnas, et ta arvestas juba ette oma kirjutisest tekkiva pahameelega, kuid selle ulatuslikkus valmistab talle siiski hämmingut ja lubas puhkuselt naasmise järel isiklikult selle küsimusega tegelema asuda.

"Paneb aga kõigile pasunasse"

Artiklis kõige esimesena mainitud praegust valla opositsiooniliidrit Mati Ilissoni, kes osales Lilli ja Kaarli rahvamaja tulevikku käsitlevatel koosolekutel ning on kirjutanud ka vallavõimu teravalt kritiseerivaid arvamusartikleid, süüdistab Rahnel selles, et too on justkui unustanud, et tema enda ja ta lähedaste asju olevat hoitud Karksi-Nuia vanas raamatukoguhoones, mille eest vallale aga sisuliselt sentigi ei makstud. Ilissoni sõnutsi on selline väide vale ning tal on praeguseks hangitud dokumendid, mis seda kinnitavad.